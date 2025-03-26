Названы регионы с ускоренными темпами реализации проектов по созданию 36 объектов ТКО

Правительство России дало зеленый свет ускоренному возведению 36 современных комплексов, предназначенных для работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 19 регионах страны. Соответствующее распоряжение кабинета министров нацелено на активизацию строительства мощностей, способных обрабатывать около 5 миллионов тонн отходов ежегодно. Инициатива позволит существенно сократить время, необходимое для подготовки проектов, и удовлетворить потребности регионов в современных объектах обращения с отходами. Финансовую поддержку проектам обеспечит Российский экологический оператор (РЭО).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что утвержденное правительством распоряжение упростит процесс заключения концессионных соглашений. Согласно документу, в 19 регионах будут построены 36 объектов ТКО, которые смогут обрабатывать 5 млн тонн, утилизировать 2,103 млн тонн и размещать 3,765 млн тонн отходов. Реализация этих проектов в указанных субъектах позволит практически полностью выполнить целевые показатели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», определенные указом Президента РФ 309 от 7 мая 2024 года. Принятие распоряжения связано с трудностями, возникающими при реализации инвестиционных проектов в некоторых регионах (включая отдаленные и арктические территории), недостатком инвесторов, готовых к долгосрочным вложениям, а также задержками в проведении конкурсных процедур и заключении концессионных соглашений (более 12 месяцев), что ведет к увеличению стоимости проектов. Буцаев выразил признательность правительству и вице-премьеру Дмитрию Патрушеву за эффективные меры, направленные на развитие экономики замкнутого цикла в России.

В соответствии с распоряжением 649-р от 20 марта 2025 года, регионы получат возможность заключать концессионные соглашения без проведения конкурсных процедур с организациями, включенными в специальный перечень. Обязательным участником таких организаций станет РЭО, который также предоставит льготное финансирование проектов. Участие Российского экологического оператора гарантирует контроль за целевым использованием средств и соблюдением сроков строительства новой инфраструктуры для обращения с ТКО.

В перечень вошли Приморский, Алтайский, Красноярский, Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская, Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Коми.

Данное распоряжение распространяется на проекты по созданию и модернизации объектов для обработки, накопления, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие».

Схожая схема заключения концессионных соглашений без проведения торгов уже используется при реализации проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) и общеобразовательных учреждений.