Названы страны с самым загрязненным и опасным для людей воздухом

Больше всего от загрязнения воздуха страдают жители азиатского и африканского континентов. Об этом сообщили исследователи из университета EPIC в ежегодном Индексе качества жизни воздуха.

Ученые оценили концентрацию мелкодисперсных частиц PM 2,5 в атмосфере, и узнали, что самый опасный воздух для жителей в Бангладеше, Индии, Пакистане, Китае, Нигерии и Индонезии.

Специалисты выяснили, что в Южной Азии уровень этих частиц вырос почти на 10% за 9 лет. Этот фактор сказался на продолжительности жизни местных жителей – они стали жить примерно на 5 лет меньше. Эксперты также сообщили, что из-за растущего уровня потребления энергии на африканском континенте, загрязнение воздуха становится для людей угрозой, такой же опасной, как и ВИЧ/СПИД или малярия.

Как отмечают специалисты, успешно решает эту проблему пока только КНР. Уровень загрязнения в Китае заметно уменьшился, но пока не соответствует нормам ВОЗ.