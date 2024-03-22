Нефтезавод в Рязани направил на переработку свыше 30 тонн макулатуры в прошлом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Рязанская НПК в минувшем году активно направляла на переработку производственные отходы, из которых свыше 33 тонн макулатуры, более 15 тонн полиэтилена), свыше 10 тыс. железобетонных изделий. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что этот объем макулатуры спасет от вырубки целый гектар леса, сохранит свыше 400 деревьев, сэкономит 600 тыс. литров воды, сбережет 33 тыс. кВт*ч электроэнергии, предотвратит выброс в атмосферу свыше 56 тонн углекислого газа.
Добавляется, что переработанный полиэтилен будет использован для создания новых упаковочных материалов, гранул для литья, безнапорных труб.
Отмечается, что в 2023 году было передано свыше 50 кубометров отработанных автомобильных шин весом около девяти тонн для последующей утилизации и механического дробления.