Нефтезавод в Рязани направил на переработку свыше 30 тонн макулатуры в прошлом году

Рязанская НПК в минувшем году активно направляла на переработку производственные отходы, из которых свыше 33 тонн макулатуры, более 15 тонн полиэтилена), свыше 10 тыс. железобетонных изделий. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что этот объем макулатуры спасет от вырубки целый гектар леса, сохранит свыше 400 деревьев, сэкономит 600 тыс. литров воды, сбережет 33 тыс. кВт*ч электроэнергии, предотвратит выброс в атмосферу свыше 56 тонн углекислого газа.

Добавляется, что переработанный полиэтилен будет использован для создания новых упаковочных материалов, гранул для литья, безнапорных труб.

Отмечается, что в 2023 году было передано свыше 50 кубометров отработанных автомобильных шин весом около девяти тонн для последующей утилизации и механического дробления.