Нейросеть РЭО контролирует более миллиона контейнерных площадок

В России действует система мониторинга контейнерных площадок на базе нейросети, охватывающая более 1,2 млн объектов. Технология позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), повышать прозрачность отрасли и оперативно выявлять нарушения. За первый квартал 2026 года система зарегистрировала 11 тысяч случаев несоблюдения правил.

Искусственный интеллект, созданный компанией «СИВИЭС», автоматически выявляет такие нарушения, как переполнение контейнеров, наличие мусора рядом с ними, блокировку проезда для спецтехники и отсутствие контейнеров. Данные поступают в систему учета отходов ФГИС УТКО через мобильное приложение «Водитель ТКО» и другие региональные цифровые сервисы.

На основе анализа нейросети формируется объективная картина по регионам, а информация о нарушениях оперативно направляется ответственным службам для устранения. По данным за первый квартал 2026 года, ежедневно обрабатывается более 84 миллионов фактов фотофиксации вывоза отходов.

Основатель компании «СИВИЭС» Борис Вишняков рассказал, что разработанная технология способна заменить труд более тысячи специалистов. По его словам, система ежедневно анализирует миллионы фотографий и видеозаписей, с высокой точностью определяя различные нарушения — от переполненных баков до несанкционированных свалок строительного мусора. Он подчеркнул, что это результат применения сложнейших математических алгоритмов и мировых практик, который позволяет создавать сервисы, работающие быстрее и точнее человека.

В пресс-службе РЭО сообщили, что внедрение цифровых решений напрямую способствует повышению качества жизни граждан. Было отмечено, что реформа обращения с отходами направлена на создание комфортной среды для жителей. Использование таких инструментов делает отрасль более прозрачной и позволяет системно решать проблемы, связанные с вывозом мусора, чтобы они устранялись максимально быстро и не возникали повторно.