Купальный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 1 июня

С 1 июня в Нижнем Новгороде официально дан старт купальному сезону. Городские пляжи и зоны отдыха прошли подготовку и встречают гостей до 31 августа. Водолазы обследовали дно водоемов, на берега завезли свежий песок, территории очистили от мусора, а скамейки, раздевалки и детские площадки отремонтировали и покрасили. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

По районам картина такая. В Автозаводском работает два пляжа на Парковых озерах (1-я и 2-я очереди) и две зоны отдыха — на Оке по улице Фучика и на Пермяковском озере. В Канавинском — пляжи на Больничном и Сортировочном озерах (последний у Архангельской и в «Березовой роще»), а также зона отдыха на Мещерском озере.

В Кстовском районе доступен один пляж — на реке Кудьме в «Вишенках». В Ленинском можно купаться на Силикатном озере и в Оке в затоне имени 25 лет Октября. Нижегородцы выбрали набережную Грибного канала на Волге, приокчане — озеро № 1 на Щелоковском хуторе. В Советском районе открыты пляж на озере № 3 и зона отдыха на озере № 2 того же хутора. А в Сормове целых четыре пляжа — на Пестичном, Лунском и Светлоярском озерах.

Ранее сообщалось, как меняется Москва в летнем туристическом сезоне.