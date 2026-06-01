МЧС бьет тревогу: четыре человека утонули за неделю в Нижегородской области

За минувшую неделю в Нижегородской области случился 61 пожар. Спасатели вывели из огня 79 человек, из них шестеро — дети. Три человека пострадали, а пятерых, включая одного ребенка, удалось спасти от гибели. Но без жертв не обошлось: пять человек погибли. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Параллельно произошло 77 дорожных аварий, в которых пострадали 95 человек, из них восемь детей. Еще пятерых, в том числе двоих несовершеннолетних, спасли. В ДТП погибли четверо. Отдельная беда — вода: четыре происшествия, четыре погибших.

МЧС в который раз напоминает очевидные вещи: не оставляйте приборы включенными, следите за проводкой, не перегружайте сеть. Потому что за цифрами недели — десятки семей, которые не дождались своих близких.

