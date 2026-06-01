Дождливая весна породила монстров: как россиянам защищаться от нашествия комаров

Жители российских регионов жалуются на небывалое нашествие комаров. Насекомые облепляют людей с головы до ног, кусают в глаза и, по данным Роспотребнадзора, могут переносить опасные инфекции — от дирофиляриоза до лихорадки Западного Нила. Подробности и возможные риски узнала редакция KP.RU .

В алтайском селе Малая Шелковка кровососы не оставляют живого места ни на людях, ни на коровах. Местные жители косят траву, травят насекомых и надевают защитные костюмы, но это почти не помогает. Происходящее уже окрестили «комариным апокалипсисом».

В Ростовской области дождливая весна также активизировала полчища. Паразитолог Евгений Морозов предупредил: некоторые комары переносят гельминтов и вирусные заболевания, включая лихорадку денге. Энтомолог Юрий Гниненко добавил, что на юге фиксировали тропические виды — переносчики лихорадки Западного Нила.

В Полевском (Свердловская область) комар укусил женщину прямо в глаз во время пробежки. На следующий день появился отек и синяк. Пострадавшая призналась, что репелленты не спасают, и на природу она больше не выйдет.

В Перми заметили гигантского комара карамору (Tipula maxima) с пятнистыми крыльями. Экоактивисты называют это возможной научной находкой — так далеко на северо-востоке вид еще не фиксировался. Но бояться не стоит: карамора не кусается.

Биолог Елена Рангелова объяснила нашествие ранним теплом, обилием дождей и высокой травой. Личинки спокойно перезимовали и дождались тепла. Кусаются только самки — им нужен белок для размножения. Жертв они выбирают по запаху: чаще страдают мужчины (из-за феромонов и пота) и беременные женщины.

Для защиты эксперт советует использовать эфирные масла (гвоздики, герани). При укусе место нельзя расчесывать — лучше охладить льдом и промыть с мылом. Следующая волна комаров ожидается в конце июля — августе.

