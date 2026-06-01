Одиннадцать раз хуже: ученые нашли костную метку, которая массово убивала детей в медном веке

Международная группа палеопатологов провела уникальное исследование скелетов несовершеннолетних из мегалитического захоронения Камино дель Молино. Ученые доказали, что древнее сообщество Пиренейского полуострова косила жестокая легочная эпидемия, а пористость костей оказалась напрямую связана с системным синдромом респираторных заболеваний, пишет planet-today.

Палеопатологическое сокровище Мурсии: 48 нетронутых скелетов

В авторитетном научном журнале International Journal of Paleopathology опубликованы результаты масштабного исследования человеческих останков эпохи халколита (медного века), обнаруженных на уникальном археологическом памятнике Камино дель Молино в городе Каравака-де-ла-Крус (автономное сообщество Мурсия, юго-восток Испании).

Более 4500 лет назад местное племя использовало искусственную пещеру диаметром от 6 до 7 метров и глубиной 2 метра как коллективный склеп. Захоронение функционировало в течение двух крупных фаз третьего тысячелетия до нашей эры: между 2971–2711 и 2451–2251 годами до нашей эры. Всего археологи извлекли оттуда кости как минимум 1348 человек.

Со временем из-за подселений тела перемешались, превратившись в хаотичную костную массу. Однако настоящей научной сенсацией стало обнаружение 48 полных скелетов детей и подростков, сохранившихся в своем первоначальном, анатомически сочлененном положении. Это дало ученым редчайшую возможность проследить развитие древних болезней по всему организму конкретных индивидов.

Для детального анализа исследователи разделили несовершеннолетних на четыре возрастные группы:

Младенцы (от 1 до 4 лет) — 9 человек;

Дети (от 5 до 9 лет) — 16 человек;

Подростки (от 10 до 14 лет) — 14 человек;

Старшие подростки (от 15 до 19 лет) — 9 человек.

Примечательно, что сочлененных скелетов младенцев до года в пещере не оказалось. Используя инновационный биомолекулярный метод анализа пептидов зубной эмали, исследователи смогли точно определить пол 22 человек: среди них оказалось 16 девочек и 6 мальчиков.

Системный синдром: как пористость костей связана с легкими

Группа испанских и португальских исследователей под руководством Сони Диас-Наварро (представляющей Университет Бургоса и Университет Коимбры) сфокусировалась на поиске взаимосвязи между пористыми поражениями скелета («отверстиями» в черепе и бедрах) и костными изменениями, которые вызывают хронические легочные заболевания.

Результаты палеопатологического скрининга оказались пугающими: у 91,7% детей (44 из 48) было зафиксировано как минимум одно патологическое изменение костной ткани.

Пористые скелетные поражения (ПСП): Обнаружены у 89,6% обследованных (43 из 48).

Респираторные маркеры: Изменения, характерные для легочных патологий, присутствовали у 68,8% (33 из 48).

Сопутствующие патологии: У 66,7% индивидов (32 из 48) одновременно развивались и пористость, и следы легочной инфекции.

Статистический анализ доказал, что эти поражения не были случайным совпадением. Ученые подсчитали: если у ребенка из медного века наблюдалась повышенная пористость костей, то вероятность обнаружения у него следов тяжелой респираторной инфекции возрастала в 11,64 раза. Палеопатологи сделали важный вывод: пористые поражения (которые раньше списывали только на банальный дефицит железа и анемию) при хроническом течении болезней являются частью одного и того же разрушительного системного синдрома.

Два пика смертности: гормоны, дым и контакты

Анализ распределения патологий по возрастам выявил два четких критических пика, во время которых инфекция атаковала детей агрессивнее всего.

Первый пик (от 1 до 4 лет)

В этой группе абсолютно у всех детей (100%) была зафиксирована серпентическая эндокрания (специфические изменения на внутренней стороне черепа), а комбо из пористости и инфекции достигало 85,7%. Высокая смертность малышей в этом возрасте подтверждается демографическими данными. Из-за того, что кости черепа поражались массово, а другие отделы не успевали деформироваться, ученые сделали вывод: легочный патоген убивал маленьких детей очень быстро.

Второй пик (от 10 до 14 лет)

Здесь зафиксированы максимальные показатели костных аномалий: cribra femoralis (пористость бедра) — 92,9%, гранулярные отпечатки на костях — 100%, гиперваскуляризация позвонков — 71,4% и аномальное образование новой костной ткани — 42,9%. Сочетание легочных и пористых поражений оставалось на уровне 76,9%.

Авторы исследования связывают этот пик с началом полового созревания у подростков медного века. Гормональная перестройка организма, естественная иммуномодуляция, а также интеграция во взрослую жизнь племени (новые социальные контакты и тяжелый труд) делали организм уязвимым, переводя скрытое носительство инфекции в активную смертельную фазу.

У старших подростков (15–19 лет) внутричерепные поражения практически исчезали. Это говорит о том, что до этого возраста доживали лишь самые стойкие индивиды с сильным врожденным иммунитетом, у которых костные раны успевали затянуться. При анализе полов выяснилось, что девочки страдали от множественных сопутствующих инфекционных изменений значительно чаще мальчиков (92,9% против 20%), хотя авторы просят учитывать небольшой размер гендерной выборки.

Быт эпохи халколита как фактор риска

Палеопатологи подчеркивают, что хотя классическая болезнь Потта (туберкулез позвоночника, разрушающий тела позвонков) в пещере найдена не была, характер сопутствующих изменений указывает на то, что главным убийцей детей выступал именно туберкулез, а также сопутствующие ему хронические бронхиты и тяжелые пневмонии.

Этому напрямую способствовал уклад жизни общины Камино дель Молино. Экономика племени строилась на разведении мелкого рогатого скота (овец и коз) и отгонном скотоводстве. Жизнь в тесных укрепленных поселениях, постоянное совместное проживание в одном пространстве со скотом (главным резервуаром бычьего туберкулеза), вдыхание густого дыма от домашних очагов в плохо проветриваемых помещениях, а также постоянная пыль и растительная пыльца создавали идеальные условия для хронического поражения легких.

На данном этапе авторы исследования проявляют научную осторожность и планируют провести молекулярный анализ древней ДНК (дДНК) и липидов из костных останков. Это позволит официально идентифицировать штаммы Mycobacterium tuberculosis или других древних респираторных патогенов, чтобы окончательно реконструировать картину первой масштабной детской эпидемии в истории Европы.