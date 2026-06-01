«Единая Россия» Подмосковья организовала праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей
Партия «Единая Россия» провела в Подмосковье мероприятия ко Дню защиты детей
Фото: [пресс-служба администрации Балашихи]
Подмосковное отделение партии «Единая Россия» организовало в округах региона праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, детям в больницах, детям из многодетных и малообеспеченных семей.
В Балашихе секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым навестил детей в Московском областном онкодиспансере. Там проходят лечение 58 ребят.
«Глядя на вас, нам есть чему поучиться: искренней любви, умению беречь и поддерживать друг друга — такое дано далеко не каждому взрослому. Это то, что действительно исцеляет, настраивает на победу и придает уверенность. Скорейшего выздоровления, возвращения домой к своим любимым делам. Пусть ваши самые искренние мечты сбываются», — обратился к детям Брынцалов.
В Коломне по Народной программе открыли обновленный Центр детского творчества. Площадь двухэтажного здания составляет около 2 тыс. кв. м. Здесь установили новое оборудование, мебель, технику. Обустроили лаборатории для занятий VR, 3D-моделированием и робототехникой. В деревне Загорье Солнечногорска торжественно открыли новую игровую площадку, которая была построена по инициативе жителей.