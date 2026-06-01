Жара в Москве: спасатель напомнила, как не утонуть в купальный сезон

Москва и область готовятся к настоящей жаре, а вместе с ней — к официальному старту купального сезона. Спасатели уже напоминают правила, которые многие знают, но каждый год нарушают. Заместитель начальника отдела безопасности на воде по Москве Людмила Боярова в беседе с радио Sputnik расставила акценты жестко и без воды.

По ее словам, главное правило — купаться только там, где есть спасатели и официальный пляж. Детям — строго под присмотром взрослых. Не заплывать за буйки, не хватать друг друга под водой в шутку, потому что шутки на воде часто заканчиваются паникой. Отдельный пункт — надувные матрасы и круги. Кажется, что это безобидная игрушка, но ветер или волна легко уносят в открытую воду, а матрас может сдуться в любой момент. Про бревна и самодельные плоты лучше вообще забыть.

Эксперт добавила, что, если вы плохо плаваете — не заходите выше пояса. Если увидели, что на вас движется моторная лодка — активно машите руками и плывите в сторону, не надейтесь, что вас заметят. И главный лайфхак для уставших: не надо героически плыть до последнего, перевернитесь на спину и отдохните. И ни в коем случае не ныряйте в незнакомых местах — на дне могут быть камни, коряги и торчащие металлические прутья.

По ее мнению, вода прощает не всех. Большинство трагедий случаются не из-за отсутствия навыков, а из-за самоуверенности и желания «а я поплыву туда, где глубоко и без буйков». Лучше быть скучным, но живым пловцом у берега, чем смелым утопленником за буйками. Спасатели уже готовы, но их помощь — крайняя мера, а не повод для тестов.

Ранее спасатели предупредили о смертельной ловушке в подмосковных водоемах.