Золотая молодежь России: составлен рейтинг самых богатых наследников 2026 года

Самый верный способ стать миллионером — родиться в нужной семье. Эту старую истину в очередной раз подтвердили авторы рейтинга «золотой» молодежи. В список попали дети и внуки российских магнатов, чье потенциальное наследство исчисляется десятками миллиардов долларов, пишет KP.RU.

Юсуф Алекперов — единственный сын нефтяного магната, и этот факт во многом определил его лидерство. Уже сейчас молодой человек владеет 0,2% акций «Лукойла» (около 560 миллионов долларов) и собственным холдингом «Экто», объединяющим пять компаний — от производства топлива до организации развлечений. Юсуф женат во второй раз.

Вторую строчку делят Виктория Михельсон (34 года, изучала историю искусств в Нью-Йорке и Лондоне) и ее 11-летний сводный брат. Их отец — Леонид Михельсон, крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» с состоянием 28,3 миллиарда долларов. Наследство каждого эксперты оценивают в 14,15 миллиарда.

Третье место у Тары (13 лет) и Адриана (9 лет) Мельниченко — детей Андрея Мельниченко, владельца угольной компании СУЭК и производителя удобрений «Еврохим». Семья живет в Дубае, где дети учатся в элитных школах. Потенциальное наследство каждого — 10,2 миллиарда долларов.

Далее в рейтинге следуют Гульнара, Саид и Амина Керимовы (состояние отца Сулеймана Керимова — 25,7 миллиарда долларов), а также Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины (отец Владимир Лисин — 25,5 миллиарда долларов). В списке есть и холостые наследники — повод присмотреться к участникам рейтинга не только с финансовым интересом.