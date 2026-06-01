Ловушка затоваривания: в каких регионах России скопились миллионы нераспроданных квартир

Банк России опубликовал свежий обзор финансовой стабильности, в котором зафиксировал рекордные экономические показатели отечественных девелоперов. Несмотря на локальные риски и перепроизводство в регионах, сальдированная прибыль застройщиков продемонстрировала феноменальный взлет, пишет РГ.

Рекордный взлет: триллионные доходы строительного сектора

Согласно официальному аналитическому обзору финансовой стабильности Банка России, подавляющее большинство строительных компаний страны уверенно сохраняют высокую рентабельность. Финансовые трудности отдельных игроков и локальных застройщиков носят изолированный характер и никак не ухудшают общую устойчивость девелоперского бизнеса в масштабах государства.

В документе регулятор раскрыл агрегированные экономические итоги работы строительного сектора:

Сальдированный финансовый результат: Чистая прибыль строительной отрасли по итогам 2025 года достигла внушительной отметки в 0,4 триллиона рублей.

Динамика роста: Этот показатель отражает беспрецедентный скачок доходности — чистая прибыль сектора зафиксировала рост в 2,7 раза всего за один годовой цикл.

Представители Центрального банка подчеркнули, что столь мощному финансовому результату способствовала высокая операционная гибкость бизнеса. Российские девелоперы смогли оперативно адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, перестроив логистические цепочки поставок материалов и скорректировав маркетинговые стратегии под текущий спрос.

Факторы поддержки и региональные риски затоваривания

Помимо внутренней адаптации бизнеса, ключевым драйвером финансового ралли в строительной сфере стало изменение макроэкономических параметров. В ЦБ РФ напрямую связали триллионные доходы девелоперов с началом смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Снижение ключевой ставки традиционно реанимирует рынок долгового финансирования, удешевляя как проектное финансирование для бизнеса, так и коммерческие кредиты.

Тем не менее, аналитики Банка России обращают внимание на сохраняющиеся структурные дисбалансы. В ряде российских регионов до сих пор фиксируются явные признаки затоваривания рынка жилья — объемы нераспроданных квадратных метров в новостройках давят на девелоперов и сдерживают темпы запуска новых площадок.