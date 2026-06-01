В Подмосковье суд встал на сторону Красногорской больницы в споре об авторских правах

Арбитражный суд Московской области встал на сторону Красногорской больницы в споре об авторских правах, отказав компании ООО «Ю1» во взыскании компенсации с учреждения.

На странице медучреждения была размещена информация к Всемирному дню борьбы с энцефалитом с изображением клеща. ООО «Ю1» заявило, что обладает правами на изображение, и потребовало компенсацию за нарушение авторских прав в размере 166,6 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что в материалах нет доказательств использования истцом спорной фотографии, а также документов, подтверждающих стоимость использования этого изображения. Также суд обратил внимание на массовый характер исковой деятельности компании. С 2025 года она подала около 1 тыс. аналогичных исков.

С учетом того, что ответчиком является бюджетное медучреждение, финансируемое за счет бюджета и не получающее прибыль, суд признал поведение истца недобросовестным. Действия компании были расценены как злоупотребление правом, которое направлено на получение необоснованной выгоды за счет средств, предназначенных для оказания медпомощи.

