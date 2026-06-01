Заставят прятать штампы: раскрыты жесткие правила выдачи бумажных справок в больницах в июне

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило обновленный порядок оформления и выдачи медицинских справок и официальных заключений. Реформа существенно упрощает бюрократические процедуры, вводит обязательное использование усиленной электронной подписи и защищает врачебную тайну пациентов наркологических и психиатрических клиник, пишет Вестатека.

Цифровизация и свободная форма: что изменится с 1 сентября

Как сообщает специализированный профильный портал «Медвестник», масштабные нововведения, подготовленные Минздравом, официально вступят в силу с 1 сентября. Новый регламент кардинально меняет привычный процесс взаимодействия граждан с государственными и частными медицинскими учреждениями.

Главным вектором реформы стало признание юридического паритета между бумажными и цифровыми носителями. Согласно тексту ведомственного приказа, медицинские документы отныне будут оформляться в произвольной форме, за исключением тех случаев, когда федеральным законодательством строго установлен единый образец.

Граждане смогут выбирать наиболее удобный формат получения данных:

Бумажный вариант: Для оформления стандартного распечатанного документа пациенту по-прежнему необходимо лично нанести визит в поликлинику или больницу, предъявив оригинал удостоверения личности (паспорт).

Электронный вариант: Документ в цифровом виде формируется на основании запроса, отправленного в электронном виде (он также должен быть заверен электронной подписью заявителя). Со стороны больницы файл в обязательном порядке заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) лечащего или главного врача.

Защита врачебной тайны и новые права родственников

Отдельный блок изменений Минздрава направлен на усиление конфиденциальности и расширение прав членов семьи пациента. В частности, ведомство официально расширило круг близких лиц, которые наделяются законным правом запрашивать и получать на руки медицинские документы и заключения вместо самого пациента. В этот перечень теперь официально включены как полнородные, так и неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя — отца или мать).

Важнейший шаг сделан в сторону защиты прав пациентов, проходящих лечение от социально значимых или стигматизированных заболеваний.

Данная мера призвана исключить дискриминацию граждан по месту требования документов (например, при трудоустройстве или предъявлении по месту учебы), гарантируя строгое соблюдение врачебной тайны.