Карта обязательна: автоюрист предупредил, каким машинам в 2026 году жестко регламентирован техосмотр

Несмотря на масштабное послабление правил для рядовых автомобилистов, в России сохраняется обширный перечень транспорта, подлежащего строгому техническому контролю. Автомобильный юрист Лев Воропаев подробно разъяснил периодичность прохождения ТО для коммерческого сектора, такси, каршеринга и спецмашин. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Пассажирский и коммерческий сегмент: жесткие временные рамки

В интервью информационному изданию «Газета.Ru» адвокат Лев Воропаев напомнил, что полная отмена обязательного технического осмотра — это опасное заблуждение. Процедура контроля технического состояния транспортных средств по-прежнему остается строго обязательной для всего транспорта, который вовлечен в коммерческую деятельность или используется для регулярных перевозок.

В первую группу особого контроля входят легковые такси, автомобили сервисов каршеринга, городские и междугородние автобусы, микроавтобусы и любой другой коммерческий транспорт, предназначенный для платной перевозки людей.

Для этой категории периодичность визитов на сертифицированные станции ТО жестко привязана к «возрасту» автомобиля:

Транспорт до 5 лет: Обязан проходить комплексный технический осмотр ежегодно.

Транспорт старше 5 лет: Частота проверок удваивается — диагностическую карту необходимо обновлять каждые шесть месяцев.

Грузовики, спецтранспорт и учебные автомобили

Аналогичный жесткий график проверки систем безопасности и ключевых узлов закон предписывает выполнять владельцам тяжелого грузового автотранспорта. Речь идет о грузовиках, чья разрешенная максимальная масса превышает отметку в 3,5 тонны. Для них деление по возрастной шкале идентично пассажирскому сектору: до пяти лет эксплуатации — визит на пункт ТО раз в год, после пяти лет — каждые полгода.

Отдельные, еще более строгие требования безопасности предъявляются к специализированным транспортным средствам:

Что нужно знать рядовым владельцам легковых авто

Для обычных граждан, которые эксплуатируют легковые автомобили и мототранспорт исключительно в личных, некоммерческих целях, в 2026 году продолжает действовать ранее утвержденный упрощенный порядок. Им регулярно проходить техосмотр «для галочки» или ради покупки полиса ОСАГО не требуется.

Однако существует важное юридическое исключение, о котором напомнил эксперт. Если возраст личного автомобиля превышает четыре года, проходить осмотр и получать диагностическую карту придется при совершении любых регистрационных действий в Госавтоинспекции. Сюда относится переоформление машины в ГИБДД на нового собственника (при купле-продаже или дарении), а также официальное внесение изменений в конструкцию транспортного средства (например, при установке газобаллонного оборудования или фаркопа).