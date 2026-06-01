Соискатель и наниматель на одной игле: эксперт рассказала, почему не стоит менять работу в кризис без денежной подушки

В кризис решение об увольнении лучше принимать не на эмоциях, а с холодной головой и с запасом прочности. Такой совет в эфире радио Sputnik дала HR-эксперт и психолог Зулия Лоикова. По ее словам, прежде чем хлопать дверью, нужно запастись терпением, взвесить выгоду сейчас и в будущем и — главное — иметь денежную подушку на случай, если текущая компания вдруг рухнет.

Она пояснила, почему это важно. Потому что последние шесть лет, начиная с пандемии, стресс только накапливается. Люди массово выгорели, и если с этим не работать, эмоциональный груз никуда не исчезает. В такой ситуации внутренняя стабильность и баланс становятся критичнее любых карьерных рывков. С другой стороны, и работодателям сейчас несладко — особенно малому и среднему бизнесу. Кредитная политика душит, санкции давят, спрос падает. Многие компании просто не выживут, как это обычно и бывает в кризис. Останутся только самые стойкие — те, кто наращивает свои компетенции и тоже запасается терпением.

По словам эксперта, в нынешней ситуации и соискатель, и наниматель сидят на одной игле неопределенности. Лезть в омут с горящими глазами — рискованно. Лучше переждать, укрепить тылы и менять работу только тогда, когда у вас есть реальный выбор, а не иллюзия «а вдруг повезет».

