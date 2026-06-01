Опасное увлечение: как электронные сигареты выжигают слизистую рта сорокалетних граждан

Российские онкологи фиксируют тревожный тренд на омоложение злокачественных новообразований головы и neck-зоны. Заболевания, которые традиционно считались «болезнями пенсионеров», все чаще выявляют у трудоспособных граждан среднего возраста. Эксперты назвали ключевые триггеры этой тенденции, пишет Вечерняя Казань.

Тревожная статистика: онкология молодеет

По информации популярного информационного Telegram-канала Shot, в России отмечается серьезное изменение возрастной структуры пациентов, у которых диагностируют рак полости рта и ротоглотки. Если в предыдущие десятилетия данная патология была характерна преимущественно для пожилых людей в возрасте около 60 лет и старше, то сегодня медицинские карты с этим диагнозом все чаще открывают на имя 40- и 50-летних граждан.

При этом общая статистика по заболеваниям верхних дыхательных путей выглядит следующим образом:

Рак гортани у мужчин: Ежегодно в стране фиксируется порядка 6,5 тысячи новых случаев заболевания.

Рак гортани у женщин: Данный вид онкологии выявляется значительно реже — около 500 случаев в год.

Положительным моментом на этом фоне является то, что общая заболеваемость именно раком гортани в России продемонстрировала небольшое снижение — за прошедший год число выявленных пациентов сократилось на 2%. Тем не менее, общая доля опухолей ротоглотки и полости рта в структуре онкопатологий пока остается относительно скромной по сравнению с главными лидерами антирейтинга — раком легких, предстательной железы, молочной железы, желудка и толстой кишки.

Главные триггеры: почему болезнь бьет по 40-летним

Специалисты связывают омоложение рака ротоглотки с изменением образа жизни и структуры вредных привычек у современного поколения. В список основных провоцирующих факторов, запускающих процесс злокачественного перерождения клеток, вошли три главные угрозы.

Табакокурение и новые никотиновые привычки: Многолетний стаж курения классических сигарет, а также массовое увлечение вейпами, кальянами и электронными испарителями агрессивно и непрерывно травмируют слизистую оболочку рта термическими и химическими ожогами.

Алкогольная интоксикация: Регулярное употребление спиртных напитков (особенно крепкого алкоголя) выступает в роли растворителя, облегчая проникновение канцерогенов внутрь клеток эпителия.

Вирус папилломы человека (ВПЧ): Онкогенные штаммы этого вируса становятся одной из главных причин развития рака миндалин и корня языка у молодых пациентов. ВПЧ способен интегрироваться в ДНК человека и годами незаметно провоцировать клеточные мутации.

Дополнительным фактором риска, особенно для классического рака гортани у мужчин старше 60 лет, врачи называют гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ). Постоянный заброс кислого содержимого желудка в пищевод и гортань приводит к хроническому химическому раздражению и метаплазии тканей.

Почему универсальной вакцины от рака не существует?

На фоне обсуждения роста заболеваемости медицинские аналитики вновь подняли вопрос о возможности полной ликвидации онкологических угроз. Ранее эксперт благотворительного фонда «Онкологика», онкоуролог Антон Саад напомнил, что создать одну универсальную сыворотку, способную раз и навсегда искоренить проблему, науке вряд ли удастся.

Единственным эффективным методом борьбы с омоложением рака полости рта остается ранняя диагностика, регулярное посещение стоматолога (который может заметить первые изменения слизистой) и отказ от токсичных привычек.