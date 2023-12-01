Некоторые перелетные птицы задержались в Подмосковье
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В Подмосковье задержались некоторые перелетные птицы, сообщили в Минэкологии региона. К примеру, недавно на замерзшем пруду в Лобне были замечены два огаря. По словам главы министерства Тихона Фирсова, птицы могли не улететь по разным причинам.
«Во-первых, данный вид за пределами своего природного ареала может селиться в городской черте и приобретать признаки синантропного животного. Во-вторых, причиной может служить постоянная подкормка птиц людьми», - рассказал министр.
Жителей региона уже призывали не подкармливать водоплавающих птиц осенью. Именно наличие кормовой базы влияет на сроки отлета пернатых в южные регионы.
Также не рекомендуется забирать птиц домой — без специальных знаний им можно навредить. При обнаружении задержавшихся в области пернатых лучше обратиться в реабилитационный центр диких животных.
В прошлом году в Наро-Фоминске жители заметили розового пеликана, который задержался на местном пруду. Впоследствии он благополучно улетел.