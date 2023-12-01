Некоторые перелетные птицы задержались в Подмосковье

В Подмосковье задержались некоторые перелетные птицы, сообщили в Минэкологии региона. К примеру, недавно на замерзшем пруду в Лобне были замечены два огаря. По словам главы министерства Тихона Фирсова, птицы могли не улететь по разным причинам.

«Во-первых, данный вид за пределами своего природного ареала может селиться в городской черте и приобретать признаки синантропного животного. Во-вторых, причиной может служить постоянная подкормка птиц людьми», - рассказал министр.

Жителей региона уже призывали не подкармливать водоплавающих птиц осенью. Именно наличие кормовой базы влияет на сроки отлета пернатых в южные регионы.

Также не рекомендуется забирать птиц домой — без специальных знаний им можно навредить. При обнаружении задержавшихся в области пернатых лучше обратиться в реабилитационный центр диких животных.

В прошлом году в Наро-Фоминске жители заметили розового пеликана, который задержался на местном пруду. Впоследствии он благополучно улетел.