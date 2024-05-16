Нелегальных перевозчика строительных отходов оштрафовали в подмосковном Раменском

«Борьба с нелегальными перевозчиками в Подмосковье ведется полным ходом. В этом деле задействованы, как наши специалисты, так и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, с развитием и появлением новых технологий нарушения выявлять стало гораздо проще. Дорожные камеры также помогают устанавливать нарушителей и облегчают задачу инспекторам», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.