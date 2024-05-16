Нелегальных перевозчика строительных отходов оштрафовали в подмосковном Раменском
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
Сотрудники полиции на автодороге вблизи деревни Чулково в Раменском городском округе в ходе рейдов остановили трех нелегальных перевозчиков строительных отходов, осуществлявших деятельность без разрешительной документации. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Отмечается, что в кузовах трех грузовиков находились строительные отходы. У задержанных водителей не было при себе электронных талонов на транспортировку отходов. Сотрудники ДПС передали в ведомство материалы, по которым инспекторы выписали на троих нарушителей постановления об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.
«Борьба с нелегальными перевозчиками в Подмосковье ведется полным ходом. В этом деле задействованы, как наши специалисты, так и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, с развитием и появлением новых технологий нарушения выявлять стало гораздо проще. Дорожные камеры также помогают устанавливать нарушителей и облегчают задачу инспекторам», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.