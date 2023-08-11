Неликвидную древесину уберут в заказнике «Озерный» в Щелково

Заказник «Озерный» в Щелково станет чище. Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, на территории объекта уберут неликвидную древесину. Уборку организует Комлесхоз области по согласованию с министерством.

Ранее в ходе обследования двадцать седьмого квартала Озерного участкового лесничества, входящего в состав заказника, было выявлено значительное количество павшей и сухостойной растительности.

«Такую растительность необходимо удалять, потому что ее присутствие ухудшает санитарное состояние древостоя, создает условия для размножения вредителей, повышает пожароопасность», - пояснил глава министерства Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что уборка положительно скажется на состоянии экосистем заказника.

На территории обитают восемьдесят восемь видов позвоночных животных. В их число входят такие краснокнижные виды, как обыкновенная гадюка, большой веретенник, кедровка.