Неликвидную древесину уберут в заказнике «Озерный» в Щелково
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Заказник «Озерный» в Щелково станет чище. Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, на территории объекта уберут неликвидную древесину. Уборку организует Комлесхоз области по согласованию с министерством.
Ранее в ходе обследования двадцать седьмого квартала Озерного участкового лесничества, входящего в состав заказника, было выявлено значительное количество павшей и сухостойной растительности.
«Такую растительность необходимо удалять, потому что ее присутствие ухудшает санитарное состояние древостоя, создает условия для размножения вредителей, повышает пожароопасность», - пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что уборка положительно скажется на состоянии экосистем заказника.
На территории обитают восемьдесят восемь видов позвоночных животных. В их число входят такие краснокнижные виды, как обыкновенная гадюка, большой веретенник, кедровка.