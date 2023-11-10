Несанкционированную свалку ликвидировали в Подольске

Несанкционированную свалку строительного мусора ликвидировали в Подольске по настоянию Минэкологии Подмосковья. Навалы отходов обнаружили в деревне Малое Брянцево.

В ходе проверки было установлено, что местная строительная компания «МАС» арендует в населенном пункте участок земли. На его территории организация незаконно складировала строительные отходы и порубочные остатки.

Компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Ведомство потребовало устранить свалку и привести земельный участок в порядок.

Как показала повторная проверка, все требования были выполнены, и свалка ликвидирована.