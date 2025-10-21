«Невский экологический оператор» заявил о своей поддержке отраслевой декларации об устойчивом развитии

АО «НЭО», выступающее в роли регионального оператора по утилизации отходов в Санкт-Петербурге, присоединилось к разработанной для предприятий сферы обращения с отходами Декларации устойчивого развития, в основе которой лежат принципы экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Данный документ, подготовленный экспертами «Российского экологического оператора» (РЭО), определяет общие «зеленые» стандарты для организаций, работающих в данной индустрии.

Представители пресс-службы РЭО подчеркнули: «Мы рады осознавать, что НЭО разделяет наше стремление к устойчивому развитию, которое ставит перед собой Российский экологический оператор. Объединение усилий всех участников рынка вокруг принципов ответственного бизнеса способствует укреплению доверия общества к отрасли, стимулирует использование экологически безопасных технологий и создает возможности для открытого обсуждения вопросов ответственности».

Присоединение к этой декларации подтверждает приверженность компании НЭО принципам ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Компания ориентируется на ESG-стандарт, разработанный РЭО, в качестве образца социально-экологических приоритетов в рамках своих планов по устойчивому развитию.

Кроме того, компания объявила о создании собственной рабочей группы, которая будет сосредоточена на вопросах устойчивого развития. Этот шаг рассматривается как важный фактор для привлечения инвестиций в проекты, имеющие экологическую значимость.

«Поддержка декларации устойчивого развития является подтверждением того, что НЭО продолжит следовать принципам «зеленой» экономики в процессе развития инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и осуществления инвестиционных проектов. Для нас это означает неукоснительное соблюдение обязательств по улучшению экологической обстановки и минимизации негативного воздействия на окружающую среду в ходе строительства комплексов по переработке отходов», – отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

НЭО активно использует передовые методы, рекомендованные РЭО, и уже реализует проекты по созданию современной инфраструктуры для обращения с отходами, включая комплексы для сортировки и вторичной переработки. Компания строит свою деятельность на основе принципов прозрачности, эффективности и экологической безопасности, что является необходимым условием для устойчивого развития одной из крупнейших городских территорий России.

АО «Невский экологический оператор» было создано в 2021 году, а с января 2022 года компания предоставляет услуги по обращению с отходами жителям Санкт-Петербурга. В сотрудничестве с администрациями города и Ленинградской области НЭО разрабатывает комплексную концепцию обращения с ТКО, включающую в себя строительство новых объектов и внедрение инновационных технологических и управленческих решений.