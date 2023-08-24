Незаконно проложенную в водоем трубу обнаружили жители деревни Малое Карасево

Инспектора эконадзора провели контрольно-надзорное мероприятие в городском округе Коломна после обращения жителей деревни Малое Карасево, обнаруживших трубу вблизи деревенского водоема. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Выяснилось, что местный фермер незаконно проложил трубу в водоохранной зоне водного объекта для того, чтобы организовать полив полей. Примечательно, что у гражданина отсутствовал договор водопользования, а значит права на проведение каких-либо работ в прибрежной зоне он не имел.

«На настоящий момент труба демонтирована. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении», — сообщил глава ведомства Тихон Фирсов.

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