Незаконное размещение грунтов выявили в водоохранной зоне реки Лашутки в Щелково

Незаконное размещение грунтов было обнаружено в водоохранной зоне реки Лашутки в Щелково. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Нарушение выявили в ходе надзорного мероприятия в деревне Каблуково. Его провели по обращениям местных жителей. В результате обнаружили навалы возле трех земельных участков.

Помимо этого, было установлено, что между этими участками земли и Лашуткой находится пруд, имеющий гидравлическое сообщение с рекой. Таким образом, отходы расположены в границах прибрежной защитной полосы водного объекта.

Пользователем участков оказался местный житель. Ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.