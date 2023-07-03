Незаконную добычу песка пресекли в Раменском
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
Несанкционированная добыча песка была пресечена в Раменском, передает Минэкологии Подмосковья. Ранее в ведомство поступила информация о нарушении в деревне Редькино.
На место выехали инспекторы, которые застали нарушителей прямо во время работ. В результате были задержаны пять самосвалов и экскаватор. Проводится доследственная проверка.
Ранее в окрестностях этой же деревни было зафиксировано аналогичное нарушение. Тогда на участке задержали два самосвала. Водители транспортных средств пытались выгрузить из машин строительные отходы и грунты.