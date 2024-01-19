Незаконную сортировку отходов выявили в подмосковном Ступине
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области выявили факт незаконного обращения с отходами в селе Ивановское городского округа Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе осмотра установлено, что на участке ведется деятельность по приему, сортировке и перегрузке строительных отходов. При этом разрешительных документов не имеется. Собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушений, ситуация остается на контроле министерства», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, в связи с выявлением нецелевого использования земель результаты проведения надзорного мероприятия отправили в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Ведомства дадут свою оценку произошедшего.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.