Незаконную сортировку отходов выявили в подмосковном Ступине

«В ходе осмотра установлено, что на участке ведется деятельность по приему, сортировке и перегрузке строительных отходов. При этом разрешительных документов не имеется. Собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушений, ситуация остается на контроле министерства», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.