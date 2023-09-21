Незаконную свалку вновь выявили вблизи села Булатниково Ленинского округа

Инспекторы эконадзора вновь выявили незаконную свалку вблизи села Булатниково Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

Отмечается, что данная локация находится на особом контроле в связи с непрекращающимися попытками нелегального сброса отходов на участки, собственники которых недостаточно контролируют состояние своих земель.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что навалы строительного и бытового мусора обнаружены на земельном участке, правообладателем которого является известная торговая компания «Касторама Рус». В отношении компании направлено предостережение с требованием привести земли в порядок и усилить контроль за их состоянием.

Известно, что за последние три месяца это уже третий случай нарушений правил обращения с отходами в самой деревне Булатниково и вблизи нее. Ранее к ответственности уже были привлечены граждане, сжигавшие мусор в самодельной печи, а также водители самосвалов, планировавшие сбросить здесь стройотходы.

Фирсов с сожалением отметил, что не всегда удается застать нарушителей с поличным. Именно поэтому он подчеркнул, что в таком случае ответственность будут нести нерадивые собственники земель.