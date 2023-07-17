Незаконную свалку выявили вблизи подмосковных деревень Бутурлино и Палихово

Сотрудники полиции Серпухова ведут по факту незаконной свалки, выявленной вблизи двух деревень, доследственную проверку. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Выяснилось, что отходы незаконно размещены на двух участках, в том числе на ограждающей дамбе пруда, которая отсыпана строительным мусором. А общая площадь свалки составила почти шесть тысяч квадратных метров. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, нанесенный почвам, он составил двадцать пять миллионов рублей.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе в рамках программы «100 прудов и озер» планируют расчистить сорок водоемов.