Незаконных транспортировщиков строительного мусора в Мытищах наказали

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли в Мытищах два постановления об административных наказаниях за незаконную транспортировку строительного мусора.

Отмечается, что решения приняты по итогам рассмотрения протоколов, направленных в министерство из МУ МВД России «Мытищинское». Примечательно, что оба нарушителя были задержаны полицейскими в деревне Беляниново.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что граждане перевозили строительный мусор, не имея разрешительных документов, без оформления электронных талонов. В итоге обоим предстоит оплатить административные штрафы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Минэкологии выявили в деревне Беляниново незаконную свалку. По данному факту собственнику земельного участка, агрофирме «Пирогово» объявлено предостережение о недопустимости нарушений.