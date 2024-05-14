Незаконный сброс отходов зафиксировали вблизи урочища Мокроседово

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области вблизи урочища Мокроседово зафиксировали и пресекли незаконный сброс отходов на рельеф местности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе проведения контрольного мероприятия, инспекторы эконадзора обнаружили ассенизаторскую машину, производившую несанкционированный сброс жидко-коммунальных отходов на рельеф местности.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что по результатам надзорного мероприятия сброс был оперативно пресечен на месте. Водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности в связи с несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.