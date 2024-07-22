Незарегистрированные аттракционы выявили в подмосковном поселке Троицкое

Сотрудники Управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области выявили ряд нарушений при эксплуатации аттракционов в поселке Троицкое в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в поселке инспекторы обнаружили трамплин «Кенгуру», который эксплуатирует местный индивидуальный предприниматель. Аттракцион не зарегистрирован. При этом аналогичное нарушение допущено предпринимателем, которому принадлежат аттракционы «Горка надувная водная» и «Батут каркасный».

По итогам надзорных мероприятий обоим эксплуатантам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство проконтролирует, чтобы все аттракционы были зарегистрированы.

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