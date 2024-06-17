Нижегородская область вошла в тройку регионов РФ по эффективности ведения лесного хозяйства в стране

Нижегородская область заняла третью строчку рейтинга Рослесхоза по оценке эффективности ведения лесного хозяйства в стране в прошлом году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Уточняется, что также Нижегородская область стала второй среди регионов Приволжского федерального округа. Это стало возможным благодаря активному участию региона в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», в рамках которого проводится комплекс мероприятий по восстановлению лесов. Так, за последние пять лет выполнение объемов лесовосстановления в регионе составляет около 14 тыс. га ежегодно.

Отмечается, что работа региональных лесных ведомств оценивалась по 32 критериям, разделенным на шесть групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита и воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств. В Нижегородской области имеют высокое качество использование и воспроизводство лесов, а также охрана лесов от пожаров.

Добавляется, что в топ-10 также вошли Республика Татарстан, Вологодская, Ленинградская, Тверская области, Республика Карелия, Кировская область, Удмуртская и Чувашская республики, Смоленская область.