Нижегородцы за два месяца сдали на переработку восемь тонн старой одежды

С декабря минувшего года в Нижнем Новгороде было собрано для последующей переработки восемь тонн ненужной одежды. Данную инициативу по приему текстильных изделий осуществляет компания «Лидертекс» совместно с Министерством природных ресурсов России и Российским экологическим оператором.

В городе разместили 56 специальных контейнеров. Они предназначены для приема бывших в употреблении, но чистых вещей: одежды, постельного белья, полотенец, скатертей и прочих изделий из ткани.

Аналогичные контейнеры, по 50 штук, появились в Самаре и Перми. Начиная с декабря прошлого года в этих городах удалось собрать 11 тонн текстильных отходов.

Собранные вещи проходят сортировку и направляются в «Эко-кластер „Зеленая нить“» — производственный комплекс, осуществляющий полный цикл переработки. Из старого текстиля здесь изготавливают техническую ветошь, перчатки и рукавицы.

Реализация данного проекта позволяет предотвратить попадание одежды на полигоны и дает ей новый шанс на использование. Это также способствует снижению зависимости от импортного сырья и развитию российских производств, отметили в пресс-службе РЭО.