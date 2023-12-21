Новое место гнездования серых и белых цапель обнаружили в Подмосковье
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Новое место гнездования серых и белых цапель обнаружили в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. Оно расположено на границе Истры и Рузы.
«На южной границе Истринского и Рузского районов орнитологи отыскали место гнездование серых цапель, где также выявили гнезда больших белых цапель», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Специалисты выявили как минимум два гнезда, в одном из которых находились птенцы.
Ранее большая белая цапля считалась в Подмосковье залетным видом, пока в 2021 году не были найдены два гнезда этой птицы — в колонии серых цапель на севере Истринского водохранилища. Еще одно гнездо нашли в прошлом году в Луховицах.
«Для нас это отличные новости, хоть большие белые и серые цапли не занесены в Красную Книгу Московской области, они являются важнейшим звеном в экосистеме водоемов», - отметил Фирсов.