Новое место гнездования серых и белых цапель обнаружили в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. Оно расположено на границе Истры и Рузы.

«На южной границе Истринского и Рузского районов орнитологи отыскали место гнездование серых цапель, где также выявили гнезда больших белых цапель», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Специалисты выявили как минимум два гнезда, в одном из которых находились птенцы.

Ранее большая белая цапля считалась в Подмосковье залетным видом, пока в 2021 году не были найдены два гнезда этой птицы — в колонии серых цапель на севере Истринского водохранилища. Еще одно гнездо нашли в прошлом году в Луховицах.