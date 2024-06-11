Новую станцию водоподготовки строят в подмосковной деревне Рекино-Кресты

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство станции водоподготовки на водозаборном узле №4 в деревне Рекино-Кресты городского округа Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что новый объект питьевого водоснабжения и водоподготовки строят по федеральному проекту «Чистая вода», который является одной из инициатив нацпроекта «Жилье и городская среда».

На сегодня строительная готовность объекта составляет почти шестьдесят процентов. Рабочие монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Общая площадь станции составляет порядка 510 квадратных метров, ее производительность — 10 тысяч кубометров воды в сутки.

Ожидается, что ВЗУ №4 обеспечит водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, улицы Гражданская, Дзержинского, Баранова, Лесная, Почтовая, Железнодорожный проезд. С вводом в эксплуатацию новой станции порядка 17 тысяч жителей округа будут обеспечены чистой водой. Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2024 года.