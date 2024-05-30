Новые грибы появились в лесах Подмосковья с потеплением, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Среди них — большое разнообразие съедобных видов.

Так, сейчас в лесах региона можно найти весенние и луговые опята, дождевики, майские грибы, вешенки, строчки, сморчки и саркосцифы. Некоторые из них можно спутать с несъедобными, поэтому перед прогулкой в лес лучше ознакомиться со справочником.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, при сомнениях, съедобный гриб или нет, лучше перестраховаться и не срезать его. Помимо этого, подчеркнул министр, следует помнить о том, что сбор редких видов грибов в регионе запрещен.

«Тихая охота — дело занятное и интересное, но она должна быть безопасна как для жителей, так и для объектов природы. Распространенные виды грибов собирать можно, единственное нужно хорошо разбираться в том, что съедобно, а что нет, а вот редкие виды класть к себе в лукошко запрещено, за это можно получить штраф», — сказал он.

Недавно на территории Можайска было обнаружено место произрастания саркосомы шаровидной. Это редкий вид, который занесен в Красные книги России и Подмосковья.