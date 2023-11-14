Новые места гнездования черного и белого аистов обнаружили в Подмосковье

Новое место гнездования белого аиста и регулярное место гнездования черного аиста были выявлены в Подмосковье, рассказали в Минэкологии области. Оба вида являются краснокнижными, отметили в ведомстве.

«В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились два птенца и взрослая птица», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Сейчас в регионе насчитывается около 120 пар гнездящихся особей этого вида.

Что касается черного аиста, в последние десять лет на территории Подмосковья регулярно встречают этих птиц, что говорит об их возможном гнездовании. В этом году черных аистов видели в Луховицах и Лотошино.