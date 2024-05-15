Новые места гнездования краснокнижного лугового луня нашли в Подмосковье

Новые места гнездования очень редкого лугового луня были найдены в Подмосковье, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Это вид занесен в Красную книгу Подмосковья.

Локации были выявлены в ходе обследования лесов и заказников в Коломне, Зарайске и Серебряных Прудах, в том числе на территории «Карасевской лесной дачи».

Луговой лунь — это хищная птица из семейства ястребиных. Самки занимаются обустройством гнезд в полях и высаживанием яиц, а самцы добывают пищу для всего семейства.

В кладке у этого вида обычно насчитывается два-шесть яиц. До взрослого возраста доживают, к сожалению, не все птенцы. За последние десять лет численность этого вида в Подмосковье сократилась. Причиной стало уничтожение естественных мест обитания и гнездования пернатых. В частности, речь идет о распашке полей и палах травы.