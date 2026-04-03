Новые заводы позволят перерабатывать сотни тысяч тонн промышленных отходов

В рамках перехода к экономике замкнутого цикла Россия к концу года увеличит мощности по переработке цинксодержащей пыли до 230 тысяч тонн ежегодно.

До недавнего времени пыль, улавливаемая при производстве электростали, практически не использовалась и считалась отходом. Теперь ситуация меняется: в Железногорском районе Курской области компания «Цинкум» запускает выпуск вельц-оксида цинка — важного сырья для металлургии, дефицит которого ранее компенсировался импортом. Предприятие мощностью до 120 тысяч тонн будет работать по безотходной технологии, производя также строительные материалы.

Аналогичный проект реализуется компанией «Экоцинк» в Саратовской области, где к концу года начнёт работу цех по переработке 110 тысяч тонн отходов.

В пресс-службе Российского экологического оператора подчеркнули, что переработка таких промышленных отходов является ключевым элементом устойчивого развития. Эти инициативы не только уменьшают экологическую нагрузку, но и позволяют возвращать ценные ресурсы обратно в экономику страны.