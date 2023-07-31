Новые обитатели сафари-парка в Можайске прошли карантин

Новые обитатели сафари-парка «Амурский тигр» в Можайске успешно прошли карантин, сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья. Ранее сюда привезли детенышей красного волка и пятнистого леопарда, а также молодых страусов.

По прибытии животных осмотрели ветеринары, после чего новых обитателей парка поместили под карантин. После его прохождения животных переместили на открытые территории парка.

Карантин необходим для того, чтобы исключить у животного наличие особо опасного заболевания. Обычно он длится месяц. В течение этого времени ветеринары ежедневно обследуют животное.

Если у животного отсутствуют какие-либо необходимые прививки, оно проходит вакцинацию. Также в случае необходимости животному ставят чип и вносят данные в базу.