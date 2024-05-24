Новый памятник природы создали в Ленинском городском округе

Новый памятник природы областного значения «Суханово» был создан в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Площадь нового заповедника составляет семьдесят один с половиной гектар. На территории расположены в основном разнотравные и суходольные луга. Ценным природно-культурным объектом здесь является старинный парк усадьбы «Суханово», в котором сохранилось много деревьев-долгожителей.

В ведомстве отметили, что на территории были обнаружены места обитания различных видов растений и животных, находящихся под охраной, в том числе были выявлены места произрастания рябчика шахматного. Это растение занесено в Красную книгу региона. Кроме того, в ООПТ обнаружили множество насекомых, прежде всего, бабочек.