Новый региональный оператор приступит к работе с 1 ноября в Свердловской области

ООО «Экопарк» заменит АО «Спецавтобаза», временно выполнявшую функции оператора по обращению с ТКО, и возьмет на себя ответственность за обслуживание 16 муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), начало работы нового оператора является важным шагом к повышению уровня и надежности услуг в сфере обращения с отходами. РЭО оказывает разностороннюю поддержку регионам, включая обновление автопарка и внедрение современных управленческих и цифровых решений.

«Экопарк» заявляет о полной готовности к работе, имея в своем распоряжении 105 единиц специализированной техники для вывоза мусора, 21 из которых была приобретена благодаря программе льготного лизинга.

Программа льготного лизинга, реализуемая РЭО, Минприроды РФ и АО «Росагролизинг», направлена на обновление и увеличение парка спецтехники, используемой региональными операторами. Это способствует более быстрому переходу к современной и эффективной системе утилизации отходов. Участие в программе позволяет компаниям приобретать специализированную технику для вывоза отходов на выгодных условиях, снижая финансовую нагрузку и обеспечивая бесперебойный вывоз ТКО в регионах. Подробности об условиях лизинга и требованиях к заявкам можно найти на сайте проекта.