Новый регоператор начнет вывозить мусор с 1 декабря в Оренбургской области

После прохождения конкурсного отбора, ООО «ПромПереработка» официально утверждено в качестве регионального оператора. Для обеспечения бесперебойного процесса утилизации отходов предприятие пополнило свой автопарк тридцатью новыми мусороуборочными машинами, используя выгодные условия лизинговой программы.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, данная замена оператора является запланированным мероприятием, направленным на гарантирование регулярного и своевременного вывоза отходов у населения. Он подчеркнул, что новый оператор, располагающий современной техникой, значительно снизит вероятность возникновения проблем и повысит уровень предоставляемых услуг.

ООО «ПромПереработка» берет на себя ответственность за сбор и транспортировку мусора на всей территории Оренбургской области, обеспечивая плавный переход и сохранение непрерывности обслуживания для всех жителей региона.

В пресс-службе Российского экологического оператора уточнили, что РЭО будет вести мониторинг за процессом наладки работы нового оператора и контролировать соответствие качества оказываемых услуг установленным на федеральном уровне требованиям.