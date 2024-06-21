Новый заказник создали в Рузе

Новый заказник областного значения был создан в Рузе, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Он называется «Васильевское Поречье».

Площадь заказника превышает 473 гектара. Объект находится к востоку от деревни Поречье.

Установление режима особой охраны на территории было необходимо в связи с усилившимся негативным антропогенным воздействием — здесь активно строили дачи, рубили лес, организовывали туризм.

На территории заказника обитает шестьдесят пять видов позвоночных животных. Три из них — краснокнижные. Это черно-синий слизень, черный коршун и обыкновенный осоед.