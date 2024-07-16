Новый заказник в Рузе появился на публичной кадастровой карте
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Новый заказник «Васильевское Поречье» в Рузе появился на публичной кадастровой карте. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Заказник расположен к востоку от деревни Поречье. Его площадь составляет более 473 гектаров. Здесь обитают 65 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные слизень черно-синий, черный коршун и обыкновенный осоед.
После создания заповедника сведения о его границах необходимо внести в ЕГРН. После этого информация об объекте появляется на публичной кадастровой карте. Таким образом, жители могут узнать о границах заповедника, разрешенных и запрещенных видах деятельности в нем.
«Постановка на кадастровый учет обеспечит ограничение хозяйственной деятельности с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты, а именно на старовозрастные хвойные и многовидовые смешанные леса, верховые болота, естественные луга и долина Москва-реки и малых рек», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.