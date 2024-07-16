Новый заказник в Рузе появился на публичной кадастровой карте

Новый заказник «Васильевское Поречье» в Рузе появился на публичной кадастровой карте. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Заказник расположен к востоку от деревни Поречье. Его площадь составляет более 473 гектаров. Здесь обитают 65 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные слизень черно-синий, черный коршун и обыкновенный осоед.

После создания заповедника сведения о его границах необходимо внести в ЕГРН. После этого информация об объекте появляется на публичной кадастровой карте. Таким образом, жители могут узнать о границах заповедника, разрешенных и запрещенных видах деятельности в нем.