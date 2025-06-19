Объект по переработке пластиковых бутылок появится в Санкт-Петербурге
Переработкой пластиковых бутылок займутся в Санкт-Петербурге
Фото: [Медиасток.рф]
Этот комплекс будет заниматься утилизацией бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) и созданием новых продуктов из переработанного материала. Соответствующее соглашение было подписано между Российским экологическим оператором, администрацией города и компанией «Неваспецпласт» в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Пластиковые бутылки — это ценное вторсырье. Проект, который мы реализуем вместе с „Неваспецпласт“, позволит нам перерабатывать отходы и производить из них новые промышленные товары, — отметила глава РЭО Ирина Тарасова. — Подобные предприятия являются примером экономики замкнутого цикла, снижая количество отходов на свалках и возвращая вторсырье в экономику. Эти инициативы помогают достичь национальных целей и создать устойчивую систему переработки в стране».
Инвестиции в проект оцениваются в 1,7 миллиарда рублей, что создаст 100 новых рабочих мест.
«Это будет первый в Санкт-Петербурге комплекс такого масштаба, специализирующийся на переработке пластикового мусора. Открытие предприятия позволит снизить затраты на логистику для переработчиков и облегчить доступ к сырью для производства продукции из переработанного пластика», — заявил генеральный директор ООО «Неваспецпласт» Илья Пучковский.