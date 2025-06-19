Объект по переработке пластиковых бутылок появится в Санкт-Петербурге

«Пластиковые бутылки — это ценное вторсырье. Проект, который мы реализуем вместе с „Неваспецпласт“, позволит нам перерабатывать отходы и производить из них новые промышленные товары, — отметила глава РЭО Ирина Тарасова. — Подобные предприятия являются примером экономики замкнутого цикла, снижая количество отходов на свалках и возвращая вторсырье в экономику. Эти инициативы помогают достичь национальных целей и создать устойчивую систему переработки в стране».