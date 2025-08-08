Объем производимых в России промышленных масел в 37 раз превысил мощности, предназначенные для их утилизации

Российский экологический оператор представил инновационные технологии, позволяющие превращать использованные масла в новые смазочные жидкости. Использованные масла — это продукты, образующиеся в автомобильных и технических системах или оборудовании, которые после эксплуатации признаются непригодными. Утилизация таких масел запрещена, так как они могут негативно сказаться на окружающей среде. Их следует собирать и передавать на переработку или безопасное уничтожение. В процессе переработки они получают статус базовых масел, технических жидкостей и компонентов для создания новых смазочных материалов. Более подробно с этой информацией можно ознакомиться в «Альбоме технологий утилизации отходов от использования товаров — 2024», подготовленном РЭО.

«По нашим данным, в России ежегодно образуется около 3 миллионов тонн использованных масел. В реестре компаний, занимающихся утилизацией, зарегистрированы только две, которые могут переработать примерно 80 тысяч тонн. Используемые масла должны рассматриваться не как отходы, а как ценный ресурс, подлежащий переработке, что играет важную роль в реализации экономики замкнутого цикла. Это поможет снизить экологическую нагрузку и сократить затраты на сырье. Масло можно очищать и повторно применять, поэтому оно не должно попадать в почву или водоемы», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Таким образом, объем отработанных масел на текущий момент в 37,5 раз превышает доступные мощности для переработки.

При утилизации масла очищаются от воды, загрязняющих веществ, тяжелых металлов и токсичных компонентов с помощью различных методов, таких как фильтрация, вакуумная сушка, центробежная обработка, адсорбция и другие. Полученное базовое масло может снова быть использовано в производственных процессах.

Для успешной переработки масел необходимо их правильно собирать и хранить: запрещено смешивать с красками, растворителями и прочими типами отходов. Специальные пункты приема для населения доступны в сервисных центрах и магазинах, реализующих смазочные материалы. Организации, не имеющие лицензий на работу с опасными отходами, должны передавать использованные масла переработчикам в течение 11 месяцев с момента их возникновения.

По оценкам РЭО, переработка будет считаться эффективной, если из каждого литра отработанного масла удастся вернуть как минимум 50% полезного продукта. Это не только снижает экологический ущерб, но и создает устойчивую модель производства и потребления.

«Альбом технологий утилизации отходов от использования товаров — 2024» доступен для скачивания на сайте РЭО в разделе «технологии» по указанной ссылке.