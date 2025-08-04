Объявлен первый прием на совместную программу РЭО и РЭУ имени Г. В. Плеханова

Запущена новая программа переквалификации специалистов под названием «Управление системой обращения с отходами и комплексами переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках циклической экономики». Этот образовательный курс представляет собой пилотный проект в области профессиональной переподготовки, осуществляемый совместно. РЭУ им. Г. В. Плеханова является участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла».

«Переход к циклической модели экономики требует новых подходов, особенно в образовании специалистов. Сегодня крайне важно сформировать профессиональное сообщество, в котором эксперты обладают глубоким пониманием экологических и управленческих аспектов реализуемых преобразований. Наша совместная программа с РЭУ им. Г. В. Плеханова направлена на удовлетворение потребности отрасли в систематизированных знаниях и практических инструментах для эффективного менеджмента в сфере отходов», – подчеркнул Денис Буцаев, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ и заведующий кафедрой РЭО в Плехановском университете.

Программа «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла» стала дебютным образовательным проектом РЭО в рамках деятельности Консорциума, в состав которого входит РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Начало занятий запланировано на 13 октября 2025 года. Подробная информация и регистрационная форма доступны на официальном интернет-портале университета.

Кроме того, 30 сентября стартует интенсивный курс «Бизнес-трансформация на принципах ESG (Environmental, Social, Governance)», ориентированный на внедрение принципов устойчивого развития в корпоративное управление.

Для подачи заявки на обучение необходимо заполнить форму на сайте или обратиться по контактным данным, указанным в описании программ.