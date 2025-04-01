Обладатели «Зеленой премии» начали активно развивать свои экоинициативы по всей стране

В частности, победитель «Зеленой премии — 2024» в категории «Образовательные проекты» центр «Росток», признанный лучшим, организовал конкурс творческих работ и планирует новые мероприятия. Автономная некоммерческая организация «Равноправие», занявшая второе место, намеревается расширить географию экодиктанта и добавить вопросы, касающиеся охраны природы во время Великой Отечественной войны. Проект «Зеленый кабинет», удостоенный третьего места, выступил с инициативой создания сети детских ботанических садов.

Воронежский детский эколого-биологический центр «Росток» стал лидером в номинации «Образовательные проекты».

«Эта победа для нас очень важна. Мы получили много поздравлений. Это результат работы всего педагогического коллектива, который способствует формированию экологической культуры в городе, занимается экологическим образованием, реализует практические проекты и проводит научные исследования с детьми для улучшения состояния окружающей среды. Сейчас в этой деятельности участвуют более 1000 учеников, и мы продолжаем просвещать в области экологии детей, молодежь, педагогов и родителей», — отметили представители центра «Росток».

В январе–феврале «Росток» провел городской творческий конкурс «Вторая жизнь вещей», направленный на переработку и повторное использование старых предметов. В марте проект присоединился к всероссийской акции «Голубая лента», призывающей бережно относиться к водным ресурсам.

Кроме того, центр организовал традиционную церемонию посвящения в юннаты с вручением наград, приглашением родителей и педагогов, конкурсами, играми и викторинами.

В апреле «Росток» планирует провести очередной творческий конкурс «Экосказка» на базе Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина.

Второе место досталось АНО «Равноправие» с проектом «Всероссийский экологический диктант».

«В 2024 году состоялся VI Международный экологический диктант, в котором приняли участие более 6,7 миллиона человек из 89 регионов России и 190 зарубежных стран. Команда „Экодиктанта“ гордится таким результатом и признанием нашей работы в рамках Зеленой премии Российского экологического оператора», — подчеркнули в АНО «Равноправие».

Весной 2025 года «Равноправие» планирует провести уникальное мероприятие «Степной Экодиктант», старт которого намечен на 12 апреля в рамках Межрегионального фестиваля экологического туризма «Воспетая Степь». Фестиваль, ежегодно проводимый в Ростовской области на территории государственного природного биосферного заповедника «Ростовский», призван популяризировать экологический туризм в Долине Западного Маныча, природные достопримечательности Ростовской области и бережное отношение к окружающей среде.

Вопросы «Степного Экодиктанта» будут посвящены флоре и фауне, а также экологическому туризму в России. Принять участие смогут все желающие как очно, посетив фестиваль, так и онлайн на портале Экодиктант.рус.

Во втором полугодии 2025 года мероприятия «Экодиктанта» будут посвящены 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества в России. Запланирована серия онлайн-мероприятий, посвященных вкладу работников заповедной системы, дендрариев и ботанических садов в сохранение ботанических и зоологических коллекций, а также биоразнообразия во время Великой Отечественной войны.

В 2025 году «Экодиктант» традиционно пройдет в ноябре–декабре. Перед его началом команда «Равноправия» планирует провести конкурс видеороликов «Зеленый экран» и конкурс на лучший вопрос среди подписчиков.

Третье место занял детский проект «Зеленый кабинет», реализуемый с 2023 года. Автором проекта является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр туризма, экологии и краеведения „Возрождение“». «Зеленый кабинет» предлагает практические занятия по решению экологических проблем на природе.

«Сегодня „Зеленый кабинет“ расширил масштабы работы по сбору пластиковых стаканов-шейкеров, которые ребята используют как мини-теплицы в рамках республиканского проекта по увеличению разнообразия комнатных растений в образовательных учреждениях „#Цветочный калейдоскоп“. С начала 2025 года стартовал проект „Сеть детских ботанических садов РФ“. Ведется работа по высадке семян декоративно-лиственных пород деревьев, привезенных из южных регионов нашей страны», — сообщил представитель «Зеленого кабинета».

Кроме того, ребята занимаются биологической утилизацией пищевых отходов. Продолжается заготовка мульчи из новогодних елок и веток деревьев, оставшихся после омолаживающей обрезки. Древесная щепа, полученная в результате переработки растительных отходов, используется ребятами при реализации проекта «Теплые грядки».

В настоящее время основная деятельность «Зеленого кабинета» направлена на восстановление зеленых насаждений Луганской Народной Республики, пострадавших от лесных пожаров.