Областная акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в подмосковном Клину

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала в своих социальных сетях о том, что у гимназии имени В. Н. Татищева высадили новую липовую аллею.

«Этот микрорайон Клина, жители знают, представлял собой холмистую местность, хаотично заросшую сорным кустарником-самосеянцем. Украшением микрорайона стала новая школа, построенная здесь по программе губернатора Подмосковья. И сейчас мы высадили здесь новую аллею. А гимназисты берут обязательство ухаживать за ней», - рассказала глава муниципалитета Алена Сокольская.

В парке Сестрорецкий появились аллеи сирени и кизильника. Также множество кустарников высадили в Малеевке, поселке Чайковского, деревне Спасское и Решетниково. Известно, что всего в округе высадили порядка сто пятнадцати деревьев-крупномеров и более полутора тысяч кустарников на сорока площадках округа.

Отмечается, что глава округа через СМИ поблагодарила всех клинчан, принявших участие в акции, и попросила жителей ухаживать за новыми посадками, помогая коммунальщикам в рамках программ социальной ответственности.